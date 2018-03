Vier neue DRK-Rettungswagen gehen im Landkreis an den Start

gn Nordhorn. Aktuell führen die DRK-Mitarbeiter noch letzte Anpassungen an den Fahrzeugen aus und verstauen das umfangreiche medizinische Equipment. Pünktlich zu Ostern sollen dann alle vier Rettungswagen – kurz RTW genannt – ihren Dienst an den verschiedenen Standorten im Landkreis aufnehmen.

„Mit Blick auf die Ausstattung der Fahrzeuge wurde vor allem auf Sicherheit und Komfort für Patienten und Personal großer Wert gelegt“, teilt das Grafschafter DRK mit:

Als „Herzstück“ sind alle Rettungswagen mit der sogenannten „Power-Load“-Fahrtrage der amerikanischen Firma Stryker ausgerüstet. Diese ermöglicht per Knopfdruck ein elektrisch unterstütztes Anheben und Absenken der Trage sowie ein geführtes Ein- und Ausladen am Fahrzeug. Dadurch soll ein besonders rückenschonendes Arbeiten ermöglicht werden.

Durch einen selbstschließenden Mechanismus müssen die Türen nicht mehr zugeschlagen werden, was der Vermeidung von Fingerverletzungen dient.

Der Patientenraum ist so gestaltet, dass die Rettungsdienst-Mitarbeiter die wichtigsten Handgriffe im Betreuungsstuhl sitzend erledigen können und sich während der Fahrt weniger oft im Fahrzeug bewegen müssen.

Ein Spurhalte- und Windassistent runden schließlich das Sicherheitspaket der neuen Fahrzeuge ab.

Während der Einsatzfahrt sorgen auffällige LED-Blaulichter sowie erstmalig verbaute „Kreuzungsblitzer“ vorne in den Stoßstangen für die nötige Aufmerksamkeit. Die akustische Warneinrichtung besteht aus einem elektronischen Signalhorn und zusätzlichen Pressluft-Fanfaren.

Bereits im Dezember 2016 konnte das Deutsche Rote Kreuz zwei Rettungswagen der aktuellen Generation in Betrieb nehmen. Durch die vier nun beschafften Rettungswagen hat das DRK innerhalb von anderthalb Jahren alle sechs Fahrzeuge, die im regulären Rettungsdienst in der Grafschaft Bentheim im Einsatz sind, auf den neuesten Stand gebracht.

Stationiert sind die Rettungswagen an den Wachen in der Kreisstadt Nordhorn, in Bad Bentheim, Uelsen und in Emlichheim. Noch innerhalb der ersten Jahreshälfte sollen zudem zwei neue Krankenwagen (KTW) die „DRK-Flotte“ weiter verjüngen.