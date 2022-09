© picture alliance/dpa

Zahlreiche Besucher haben am 5. Juli dieses Jahres an einer Gedenkveranstaltung an der Gräber- und Gedenkstätte Bikernieki teilgenommen. Mit einer Gedenkreise hatten Vertreter aus mehr als 30 deutschen Städten in Lettland an den Massenmord an europäischen Juden vor 80 Jahren erinnert. Foto: dpa