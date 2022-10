Viele Zusteller sind krank: Einige Zeitungen kommen später

Grafschaft An die 180 Frauen und Männer sind jede Nacht im Einsatz, um die gedruckte Ausgabe der Grafschafter Nachrichten pünktlich zu den Leserinnen und Lesern zu bringen. Unsere Zusteller garantieren den Erfolg des Produktes, dafür nehmen sie Sturm und Regen, Schnee und Eis in Kauf. Doch eine pünktliche Vollversorgung unserer Abonnenten kann trotz dieser beachtlichen Einsatzbereitschaft nicht mehr garantiert werden, wenn das Team zu sehr ausgedünnt wird.

Und genau diese Situation ist jetzt eingetreten: Eine Welle von Erkrankungen – einige Corona bedingt, andere durch sonstige Infektionen ausgelöst – hat die Zahl der dienstfähigen Zustellerinnen und Zusteller erheblich dezimiert, und zwar in einem solchen Ausmaß, dass auch die Übernahme von Touren durch gesunde Kollegen nicht mehr möglich ist.

In der Folge werden einige Hundert Leserhaushalte leider die GN nicht zum gewohnt frühen Zeitpunkt in den Briefkästen vorfinden. Unser Zeitungsvertrieb bedient sich deshalb ausnahmsweise der Hilfe von Boten der Deutschen Post AG, die diesen Teil der Auflage übernehmen – dann allerdings zu einem entsprechend späteren Zeitpunkt zustellen. „Wir mobilisieren alle Kräfte, um den Kreis unserer Leserinnen und Leser, die davon betroffen, so klein wie möglich zu halten“, sagte Logistikleiter Falk Zeiss. So werden kurzfristig nicht zugestellte Zeitungen, die nicht für die Zustellung durch die Post geplant waren, vom Nachlieferservice bedient. Sobald die erkrankten Zeitungszusteller wieder fit sind, sollte sich das Problem nach und nach erledigen. Bis dahin hofft das GN-Team auf Verständnis für die nur übergangsweise auftretende Unannehmlichkeit.

Unterdessen besteht natürlich weiterhin die Möglichkeit für unsere Abonnenten, von der Printausgabe auf unser E-Paper zu wechseln – bei der elektronischen Ausgabe der Tageszeitung ist das pünktliche Erscheinen garantiert.