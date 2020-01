/ Lesedauer: ca. 2min Viele Landwirte fühlen sich als „Sündenböcke der Nation“

Rund 6.000 Landwirte haben am Freitag in Bremen und Hannover mit mehr als 3.700 Traktoren gegen das Agrarpaket der Bundesregierung protestiert. In Bremen wurden rund 2.000 und in Hannover etwa 1.700 Traktoren gezählt.