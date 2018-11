Empfehlung - Viele Grafschafter wünschen sich mehr Polizei auf Straßen

Nordhorn Die eigene Wohnung, das eigene Haus ist ein besonders privater Raum, in dem sich Menschen sicher und geborgen fühlen wollen. Das ist bei den meisten Grafschaftern offenbar auch der Fall, die Angst vor Wohnungseinbrüchen ist recht gering. Auf die Frage, wie sicher sie sich in den eigenen vier Wänden fühlen, gaben in einer GN-Umfrage gut 75 Prozent an, dass sie sich „sehr“ sicher fühlen. Weitere 20 Prozent antworteten mit „geht so“, lediglich knapp zwei Prozent fühlen sich „gar nicht“ sicher.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/viele-grafschafter-wuenschen-sich-mehr-polizei-auf-strassen-264811.html