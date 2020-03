Video-Andacht: Auch in der Krise das Positive wahrnehmen

Pastorin Henrike Lüers erfährt momentan selbst, wie schwierig es ist, ruhig und positiv zu bleiben. Auch für sie gibt es zurzeit eine Vielzahl an Dingen, die neu zu regeln und zu organisieren sind. Viele Menschen haben in diesen Tagen die Herausforderung, sowohl Home-Office als auch Kinderbetreuung zu bewältigen. Andere können oder dürfen gar nicht mehr arbeiten. Wieder andere arbeiten bis zur Belastungsgrenze und darüber hinaus. Hinzu kommen Ängste um den Arbeitsplatz und vor Ansteckung, Sorgen um geliebte Menschen und eine große Unsicherheit.

Henrike Lüers macht Mut, sich nicht verunsichern zu lassen und darauf zu vertrauen, dass Gott auch jetzt da ist. Sie regt an, den eigenen Blick genau auf das zu lenken, was gut läuft, und die positiven Dinge wahrzunehmen, die gerade entstehen. Dieser Blickwechsel ist nicht leicht und verändert die schwierige Situation an sich nicht. Aber er kann dabei helfen, sich nicht in Sorgen und Grübeleien zu verlieren.

Pastorin Henrike Lüers ist seit September 2018 Pastorin in der lutherischen Christus- und Kreuzkirchengemeinde Nordhorn. Seit Anfang des Jahres ist sie zudem in der Initiative „ZwischenZeit Nordhorn“ tätig. In dieser Initiative haben sich Menschen zusammengeschlossen, die gemeinsam mit allen Interessierten neue Formen und Wege von Glaube und Kirche suchen und finden wollen. Dazu zählen neben den Treffen von Mensch zu Mensch, wenn sie wieder möglich sind, auch Formate wie ein Meditations-Podcast, den Henrike Lüers gestaltet.

