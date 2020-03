Video-Andacht: Auch in besonderen Zeiten ist niemand allein

Das Coronavirus prägt den Alltag auch in der Grafschaft. Gerade in einer Zeit, in der sie zusammenrücken sollen und wollen, müssen die Menschen wegen der Ansteckungsgefahr Abstand voneinander halten. Auch Gottesdienste fallen aus. GN-Online veröffentlicht deshalb Video-Andachten von Sprecherinnen und Sprechern aus verschiedenen Grafschafter Kirchen.

Pastor Simon de Vries hat sich ganz spontan bereit erklärt, die erste Andacht zu halten und als Video aufzuzeichnen. Er spricht darüber, dass auch in besonderen Zeiten wie diesen niemand allein ist. Diese Erfahrung machen Menschen in Italien, die auf Balkonen miteinander singen, und in Nordhorn, wenn sie nur durch Smartphones verbunden miteinander beten. In diesen Momenten spüren sie die Gemeinschaft miteinander und mit Gott. Die Andacht lädt nicht nur dazu ein, sich auf diese Gedanken einzulassen, sondern bietet auch selbst eine Form des gemeinschaftlichen Gebets im Online-Format.

Simon de Vries ist seit zehn Jahren als Pastor in der lutherischen Christus- und Kreuz-Kirchengemeinde in Nordhorn tätig. Seit Beginn des Jahres ist er Teil der Initiative „ZwischenZeit“, die sich zum Ziel gemacht hat, nach neuen Ausdrucksformen und Wegen von Glaube und Kirche für Nordhorn zu suchen.