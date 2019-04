Veterinäramt sucht Zuhause für sechs Welpen

Nordhorn Die Veterinärabteilung des Landkreises hat sechs American-Staffordshire-Terrier-Welpen im Alter von etwa 15 Wochen zu vermitteln. Die vier männlichen und zwei weiblichen Tiere waren Anfang Februar 2019 vom Zoll bei einem Einreisenden aus den Niederlanden entdeckt worden und wegen fehlender Heimtierausweise und Impfungen beschlagnahmt. Inzwischen sind alle nötigen Unterlagen vorhanden und die Hunde mehrfach geimpft worden.

Die Welpen werden durch zu einem Preis von 600 Euro abgegeben – allerdings nur an Interessenten, die einen Sachkundenachweis nach dem Niedersächsischen Hundegesetz vorlegen und eine artgerechte Tierhaltung garantieren.

Interessenten wenden sich an das Veterinäramt des Landkreises, Telefon 05921 9606 oder per E-Mail an veterinaeramt@grafschaft.de.