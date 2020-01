Empfehlung - Vertrag für Bürgerportal unterzeichnet

Nordhorn Im Nordhorner Kreishaus wurde am Mittwochnachmittag der Vertrag für ein neues Bürgerportal des Landkreises Grafschaft Bentheim unterzeichnet. Dieses von der Osnabrücker ITEBO entwickelte System mit der Bezeichnung „Open Kreish@us“ soll in den nächsten Monaten in der Kreisverwaltung implementiert werden. Die Bürger können dann ab Herbst Dienstleistungen des Landkreises online nutzen. „Damit werden wir beim Landkreis das Tempo für die Digitalisierung kräftig anziehen“, ist sich Landrat Uwe Fietzek sicher. „Wir gehen den Weg gemeinsam mit unseren Kommunen, die das System als ,Open Rath@us‘ übernehmen werden.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/vertrag-fuer-buergerportal-unterzeichnet-341599.html