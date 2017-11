Empfehlung - Verpackungshersteller Model setzt auf Nachwuchsförderung

gn Bad Bentheim. Attraktive Spezialverpackungen, aufmerksamkeitserzeugende Displays oder stabile Transportverpackungen – die Produkte des Verpackungsspezialisten Model aus Bad Bentheim begegnen Verbrauchern tagtäglich. Jetzt investiert die Schweizer Model-Gruppe am Standort Bad Bentheim weiter kräftig in die Erweiterung des Maschinenparks und den Neubau eines Verwaltungsgebäudes. Auch die Investition in qualifizierte Ausbildung gehört zur Unternehmensphilosophie. So werden in der „Model-Schule“ die Fach- und Führungskräfte von morgen ausgebildet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/verpackungshersteller-model-setzt-auf-nachwuchsfoerderung-212917.html