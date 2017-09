Verkehrssituation in der Grafschaft: 3200 Bürger befragt

gn Nordhorn. „Das hätte ich kaum für möglich gehalten.“ Bei René Zwafelink aus Hoogstede war kürzlich die Freude groß über seinen Gewinn: ein E-Bike im Wert von 2000 Euro. Übergeben wurde es ihm von Frank Adenstedt, dem Abteilungsleiter Verkehr beim Landkreis Grafschaft Bentheim. Gemeinsam mit rund 3200 weiteren Bürgern hatte Zwafelink an der sogenannten Haushaltsbefragung des Landkreises teilgenommen. Die weiteren Preisträger erhielten Jahreskarten für den Tierpark in Nordhorn oder ein Niedersachsenticket für die Bahn.

Für die Haushaltsbefragung hatte der Landkreis 20.500 Fragebögen in der gesamten Grafschaft verschickt. Um eine repräsentative Auswertung zu erreichen, war eine Rücklaufquote von mindestens drei Prozent der Bevölkerung notwendig. Als Motivation zur Teilnahme gab es ein Gewinnspiel. Durch die Beteiligung von 3191 Bürgern wurde die erforderliche Rücklaufquote bewältigt. „Ziel der Befragung ist es, die Stärken und Schwächen der Verkehrssituation in der Grafschaft aufzuzeigen. Die ermittelten Daten bilden außerdem eine wichtige Grundlage für die zukünftigen Verkehrsplanungen“, teilte Kreis-Pressesprecher Jürgen Hartmann mit. Mit ersten Ergebnissen werde gegen Ende September gerechnet.

Solche „Lastenräder“ fördert der Landkreis, wenn Firmen und Betriebe sie anschaffen. Foto: privat

Das Thema Fietse hat indessen beim Landkreis noch in anderer Hinsicht eine Rolle gespielt. So will die Verwaltung Arbeitgeber auf die Möglichkeiten des Transportes mit Fahrrädern aufmerksam machen und folgt damit einem 2016 beschlossenen Radverkehrskonzept. Mit dem „Grafschafter Lastenrad“ soll der gewerbliche Nahverkehr verstärkt werden. Darum fördert der Landkreis die Anschaffung von Lastenfahrrädern mit einem Festbetrag von 500 Euro.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres haben die ersten acht Betriebe und Selbständigen insgesamt elf Lastenfahrräder mit einer Förderung des Landkreises in Dienst gestellt. Aufgrund der „weiterhin großen Nachfrage“ wird der Landkreis in einer zweiten Auflage nochmals mindestens die gleiche Anzahl Lastenfahrräder fördern. Neben Firmen können auch Kleinunternehmer, Kindergärten, Kirchengemeinden etc. eine Förderung beantragen.

Voraussetzung für die Förderung ist unter anderem, dass das Fahrrad mindestens vier Jahre betrieben und überwiegend für gewerbliche Zwecke genutzt wird. Durch die Anschaffung von Lastenrädern soll die Grafschaft noch fahrradfreundlicher werden.

Ansprechpartner für die Antragstellung und weitere Informationen ist die Planungsgesellschaft Grafschaft Bentheim mbH, Frank Adenstedt (Geschäftsführer), van-Delden-Straße 1–7, Nordhorn, Telefon 05921 96-1633. .