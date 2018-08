Empfehlung - Verkehr fließt weiter einspurig über B 213

Nordhorn Der neue Straßenverlauf ist angelegt, die Zufahrt zur künftigen Nordumgehung ist frisch asphaltiert. Es sieht beinahe alles fertig aus auf der Baustelle an der B 213 in Klausheide. In den vergangenen Wochen ist hier an dem Anschluss für die Nordumgehung gearbeitet worden. Autofahrer, die aus Richtung Lohne kommen, fahren in Höhe Rammelkamp auf eine Abzweigung zu. Wer in Richtung Nordhorner Innenstadt auf den Altendorfer Ring will, wird nun durch eine S-Kurve auf die bisherige Strecke geleitet. Autos, die in Richtung Wietmarscher Straße unterwegs sind, werden nach Freigabe des ersten Teilabschnittes über die Nordumgehung geleitet. Bis vermutlich zum 14. September müssen Autofahrer zwischen Nordhorn und Lohne noch mit Behinderungen rechnen. Solange bleiben die Baustellenampel und die einspurige Verkehrsführung noch bestehen. Derzeit fehlt noch die Fahrbahnmarkierung.