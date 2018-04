Verdi will im Land besser erreichbar sein

gn Nordhorn. In seinem Bericht hob Vorsitzender Peter Schulz-Oberschelp, die positive Entwicklung des Büros in der Hagenstraße in Nordhorn hervor. Die wöchentliche Sprechstunde wie auch die Lohnsteuerberatung für Mitglieder sowie die Rentenberatung werden immer stärker besucht.

So nutzten mehr als 30 Mitglieder im vergangenen Jahr den Lohnsteuerservice. Gemeinsam konnten sie sich über eine Gesamterstattungssumme von 12.680 Euro freuen. Die Rentenberatung wurde von über 100 Interessierten genutzt. Die stellvertretende Landesbezirksleiterin Susanne Kremer berichtete, man wolle die Erreichbarkeit von Verdi deutlich verbessern.

Bei den Wahlen des Ortsvereins wurden Peter Schulz-Oberschelp als Vorsitzender und Heinz-Georg von Wensiersky als Stellvertreter bestätigt. Neben Anke Fröhlich und Horst Krügler kamen Erika Zimmer-Weigelt und Jörg te Gempt neu in das Gremium.