Verdi: Gesetzesverstöße in der Leitstelle lange bekannt

Osnabrück/Nordhorn „Allein dem außerordentlichen Verantwortungsbewusstsein der Leitstellendisponenten und ihrem hohen Maß an Professionalität ist es zu verdanken, dass bisher kein Unglück geschehen konnte“, heißt es in einem Schreiben der Gewerkschaft Verdi zur aktuellen Diskussion um die Rettungsleitstelle des Landkreises. Die Mitarbeiter allein trügen dazu bei, dass trotz Überlastung und Unterbesetzung die Schichtdienste besetzt werden können.

Bereits seit April sehe sich der Personalrat des Landkreises gezwungen, alle Dienstpläne abzulehnen, weil sie gegen das Arbeitszeitgesetz, den Tarifvertrag und die bislang geltende Dienstvereinbarung verstießen und nach wie vor verstoßen. „Weil auch diese Maßnahme keine Verbesserungen für die Leitstellendisponenten ergab, musste nun eine sogenannte Einigungsstelle eingerichtet werden“, heißt es weiter.

Seit 2016 habe die Personalvertretung des Landkreises diese Probleme fortlaufend nicht nur beim Verwaltungsvorstand und den zuständigen Führungskräften des Landkreises immer wieder angesprochen und die Herstellung eines gesetzes- und tarifkonformen Zustandes eingefordert. Darüber hinaus habe das Gremium die gesetzeswidrige Situation in der Leitstelle in den zuständigen Ausschüssen des Kreistages als nächsthöherem Dienstvorgesetzten mehrfach thematisiert.

„Eine Gesprächsanfrage der Gewerkschaft Verdi an Landrat Kethorn bleibt bis heute unbeantwortet. Nun haben wir uns in einem Brief an den Innenminister gewandt“, teilt Verdi mit.