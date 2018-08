Empfehlung - Urteil gefällt: Bewährungsstrafe für Lohner Brandstifter

Nordhorn/Lohne Ein Jahr und zehn Monate Jugendstrafe auf Bewährung. So lautet das Urteil des Nordhorner Amtsgerichts gegen einen 18-Jährigen, dem insgesamt vier Brandstiftungen zwischen Juli und Dezember 2017 in Lohne mit einer Gesamtschadenshöhe von 430.000 Euro zur Last gelegt worden waren.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/urteil-gefaellt-bewaehrungsstrafe-fuer-lohner-brandstifter-246085.html