Empfehlung - Unwetter zieht Spur der Verwüstung durch die Obergrafschaft

Bad Bentheim/Gildehaus/Samern Wie aus dem Nichts verdunkelten schwarze Wolken den zuvor klaren Himmel über Bad Bentheim. Starkregen und heftige Windböen zogen über die Burgstadt und Gildehaus hinweg. In der Schloßstraße fielen zwei Linden auf parkende Autos. Auf dem Hof von Insa Wicherts Familie schlug eine massige alte Eiche in eine Scheune. Wasser sammelte sich kurzzeitig in den Straßen; im niederländischen Grenzgebiet kam es zu regelrechten Überflutungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/unwetter-zieht-spur-der-verwuestung-durch-die-obergrafschaft-244340.html