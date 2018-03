Unterwegs in der Natur, auf Gärten und Biohöfen

gn Meppen. Mit 65 Veranstaltungen im Emsland und in der Grafschaft Bentheim lädt der Naturschutzbund (NABU) in diesem Jahr zur Erkundung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt ein. „Wir hatten diesmal so viele neue Ideen, dass wir das Programm nicht mehr als Faltblatt herausgeben konnten, sondern eine 16-seitige Broschüre daraus gemacht haben“, teilte Geschäftsführerin Jutta Over mit.

Einige Veranstaltungen widmen sich in diesem Jahr dem Thema Landwirtschaft. Am 17. März können Naturfreunde „bei den Coburger Lämmern zu Gast“ sein. Die Führung über den Arche Naturhof Buschwiesen in Freren ist neu im Programm. Das gilt auch für zwei weitere Veranstaltungen auf dem Archehof am 29. Juni und 13. Oktober, bei denen hofeigene Produkte verkostet werden.

Diepholzer Gänse auf dem Arche Naturhof Buschwiesen in Freren. Foto: Over

Der Biohof Hüsemann in Nordhorn-Hesepe ist am 23. Juni Ziel der Naturfreunde. Passend dazu kann man sich am 14. April die Ausstellung „Landwirtschaft im Wandel“ in Naschkes Garten in Papenburg ansehen. Eine Fahrradexkursion mit Besichtigung eines Biolandbetriebes zwischen Herbrum und Diele wird am 28. April angeboten.

Im Frühjahr stehen zahlreiche Vogelstimmenwanderungen auf dem Programm. So geht es am 8. April in den Bürgerpark Lengerich, am 14. April in die Lingener Innenstadt, am 29. April in die Umgebung von Lorup, am 1. Mai ins „Borkener Paradies“ und am 6. Mai ins Vechtetal bei Schüttorf.

Eine Wanderung ins „Borkener Paradies“ bietet der NABU am 1. Mai an. Foto: NABU

Auch einige vom NABU liebevoll hergerichtete Naturgärten und -gebiete öffnen ihre Pforten, darunter die Naturstation „Weiße Riete“ in Schüttorf, die am 27. Mai, 17. Juni und 12. August besichtigt werden kann. Im NABU-Garten in Meppen findet ab April an jedem ersten Sonnabend im Monat ein Arbeitstreffen statt. Alte Apfelsorten werden auf den Apfeltagen am 20. Oktober in Papenburg und am 21. Oktober in Meppen-Versen bestimmt. Passend zum Thema Naturgarten können sich Vogelfreunde schon jetzt an den Nisthilfeninfoständen am 24. Februar in Lingen, am 3. März in Nordhorn und am 10 März in Meppen Tipps holen.

Ein Blesshuhn mit seinen Küken. Foto: Nerger

Außerdem gibt es Hochmoore, Fließgewässer und Sandlebensräume zu erkunden sowie Libellen, Eidechsen und viele andere heimische Tiere zu beobachten. Während der Fledermausnächte Ende August sind wie immer Experten mit Bat-Detektoren unterwegs, die die Rufe der Fledermäuse für das menschliche Ohr hörbar machen.

Eine neue Vortragsreihe „Natur am Donnerstag“ beginnt am 19. April mit einem kleinen Filmabend zum Thema Eisvogel.

Die Veranstaltungsbroschüre kann beim NABU, Postfach 1621, 49706 Meppen, unter Telefon 05931 4099630 oder per E-Mail an nabu@nabu-emsland.de angefordert werden.

Das Programm ist auch auf der Internetseite www.nabu-emsland.de/veranstaltungen/ einsehbar und kann als einfache Version heruntergeladen werden.