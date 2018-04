Unterrichtsbeginn: Schüler dürfen nicht länger schlafen

Der Unterricht an Schulen in Niedersachsen darf frühestens um 7.30 Uhr beginnen. Wann genau, ist den Schulen freigestellt, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne jüngst betonte. In der Grafschaft sorgt die Bustaktung für wenig Entscheidungsfreiheit.