Empfehlung - „Unternehmerlotsen“ und Gewerbeflächen stark gefragt

Nordhorn Der Gewerbe- und Industriepark GIP ist bis auf kleine Restflächen voll. Die letzten großen Gewerbegrundstücke in Klausheide, die jahrelang brach gelegen hatten, erfreuen sich großer Nachfrage. Und das jüngste Nordhorner Gewerbegebiet am Bosinks Kamp ist schon wieder so gut wie ausverkauft. Die Wirtschaftsförderer im Nordhorner Rathaus können sich über Arbeitsmangel nicht beklagen. „Die Stimmung in der Wirtschaft ist gut, die Investitionsbereitschaft weiterhin sehr hoch“, sagt Wirtschaftsförderer Karsten Müller. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/unternehmerlotsen-und-gewerbeflaechen-stark-gefragt-342835.html