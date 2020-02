Empfehlung - Unternehmerisch: Grafschafter BNI-Chapter feiert Gründung

Nordhorn Networking beginnt früh am Morgen. Jeden Mittwoch um 7 Uhr treffen sich die 28 Mitglieder des BNI-Chapters Grafschaft zum gemeinsamen Frühstück im neuBerliner Hof an der Denekamper Straße in Nordhorn. Bei Kaffee und Brötchen tauschen sich die in verschiedenen Branchen tätigen Unternehmer miteinander aus. Die freundschaftliche Atmosphäre ist eine der Grundideen des Business Network International, kurz BNI, das Mitte der 1980er-Jahre in den USA als Unternehmernetzwerk gegründet wurde. In einem fairen Geben und Nehmen bauen die Mitglieder Beziehungen auf, teilen Empfehlungen und machen Geschäfte. „Wer gibt, gewinnt“ heißt der Leitgedanke, Umsatzsteigerung ist dabei das Ziel. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/unternehmerisch-grafschafter-bni-chapter-feiert-gruendung--342703.html