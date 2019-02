Uniklinik Münster ist Mitglied der Gesundheitsregion Euregio

Nordhorn/Münster Der Vorsitzende der Gesundheitsregion Euregio, Dr. med. Arno Schumacher, zeigt sich besonders erfreut: „Unsere regionale Gesundheitswirtschaft mit ihren kompetenten Leistungsanbietern und hervorragenden Strukturen bietet ideale Rahmenbedingungen für Spitzenmedizin. In unserer Gesundheitsregion Euregio leben in Teilen Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens und den Niederlanden 3,4 Millionen Menschen in 129 Städten und Kommunen. In unserem stark wachsenden grenzüberschreitenden Gesundheitsnetzwerk begeistern sich mittlerweile rund 160 Mitglieder von der Grafschaft über die Region Twente bis ins Münsterland. “

Thomas Nerlinger, Geschäftsführer, Vorstand und Projektleiter der Gesundheitsregion Euregio, fügt hinzu: „Damit stärken wir die enge Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedskrankenhäusern Euregio-Klinik in Nordhorn, St. Bonifatius-Hospitalgesellschaft in Lingen und Ludmillenstift in Meppen, die zugleich akademische Lehrkrankenhäuser des UKM sind. Unser Mitglied Niels-Stensen-Kliniken in Osnabrück verbindet in Forschung und Lehre eine langjährige Zusammenarbeit mit dem UKM und der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster.“ Der Verein Gesundheitsregion Euregio hat nach Darstellung von Nerlinger in den letzten fünf Jahren mehr als 15 Millionen Euro Drittmittel für Projektaktivitäten eingeworben.

„Das UKM ist eine der leistungsstärksten Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalens. Insgesamt sind aktuell mehr als 10.800 Menschen am UKM und bei den Tochterfirmen beschäftigt. Die grenzüberschreitende Vernetzung ist für das UKM daher sehr bedeutsam“, betont Prof. Dr. Dr. Robert Nitsch, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des UKM. Der Beitritt in die Gesundheitsregion Euregio ist für Nitsch ein wichtiger Schritt, Hochleistungsmedizin in der Region bedarfsgerecht nutzbar zu machen und langfristig ein innovatives internationales Netzwerk zu unterstützen. Auch andere Bereiche der UKM profitieren von dem Beitritt.

Das UKM und die Gesundheitsregion Euregio arbeiten nach Darstellung von Nerlinger und Nitsch aktuell an mehreren Innovationsfondsanträgen im Bereich Neue Versorgungsformen, die unter Beteiligung weiterer Projektpartner in den nächsten Monaten beim gemeinsamen Bundesausschuss eingereicht werden sollen. Dazu zählt ein Projekt im Erkrankungsgebiet Diabetes mellitus unter Beteiligung der Medizinischen Klinik B für Gastroenterologie und Hepatologie mit dem Direktor Prof. Dr. med. Hartmut Schmidt.

In einem weiteren Projekt soll unter Beteiligung von Privatdozent Dr. med. Philipp Lenz (Internist, Gastroenterologe, Palliativmediziner), Oberarzt der zentralen Einrichtung für Palliativmedizin, die Palliativversorgung im ländlichen Raum verbessert werden. Zum Konsortium zählen neben UKM und Gesundheitsregion Euregio insbesondere das UKM Marienhospital Steinfurt und die Euregio-Klinik in Nordhorn. „Unser Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität dieser Patienten und ihrer Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, die mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung einhergehen.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.gesundheitsregion-euregio.eu, www.ukm.de, www.dorfgemeinschaft20.de, www.apotheke20.de sowie www.rekopflege.de .