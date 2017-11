Empfehlung - UN-Preis zeichnet regionales Naturschutzprojekt aus

Nordhorn. Das Projekt „Wege zur Vielfalt - Lebensadern auf Sand wird seit 2013 von sieben Verbundpartnern gemeinsam umgesetzt. Dabei sind die Landkreise Steinfurt, Grafschaft Bentheim und Emsland, die Stadt Lingen, die Biologischen Stationen Steinfurt und Zwillbrock sowie die Landschaftsökologen der Universität Münster. Projektgebiet sind das südliche Emsland und die nördliche westfälische Bucht. Dieses Gebiet bildet den sogenannten Hotspot 22, eine von 30 Regionen in Deutschland, die wegen ihrer Mannigfaltigkeit an Arten und Lebensräumen als besonders beachtenswert gelten. Sand wird dabei als verbindendes Element betrachtet. „Magere Wegesäume mit blühenden Berg-Sandglückchen und Heiden, in denen zum Beispiel das Schwarzkehlchen brütet, sind typisch für die Landschaft im Hotspot 22“, heißt es in einer Projektbeschreibung. Die Verbundpartner im Projekt „Wege zur Vielfalt“ wollen diese und weitere Lebensräume fördern und vernetzen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/un-preis-zeichnet-regionales-naturschutzprojekt-aus-215449.html