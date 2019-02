Empfehlung - Umfrageergebnis: Grafschafter sehr zufrieden mit AWB

Nordhorn „Die Welt ist in der Grafschaft noch in Ordnung, zumindest was die Abfallwirtschaft angeht“, sagt Ute Kerber, Geschäftsführerin der LQM Marktforschung GmbH. Laut den Ergebnissen einer repräsentativen und vergleichbaren Telefonbefragung durch LQM, schneiden die Leistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes (AWB) bei den Grafschaftern gut ab. Leichte Kritik gibt es bei Sperrmüllabholung, Grünabfallsammelplätzen und der telefonischen Erreichbarkeit des AWB.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/umfrageergebnis-grafschafter-sehr-zufrieden-mit-awb-284020.html