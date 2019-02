Empfehlung - Neue Landratskandidatin: Hier koump Henni ut Höcklenkamp

Nordhorn/Aurich Die 250 Unterschriften von Unterstützern, die sie als unabhängige Kandidatin vorlegen muss, um für die Landratswahl in der Grafschaft Bentheim am 26. Mai zugelassen zu werden, hat Henni Krabbe noch nicht ganz beisammen. „Aber ich bin dabei – und es ist ja auch noch etwas Zeit“, sagt sie. Es ist Montagmittag, Henni Krabbe sitzt in ihrem Büro im Kreishaus von Aurich. Hier hat sie seit Januar 2012 ihren Arbeitsplatz, hier ist sie für die Wirtschaftsförderung, das Gesundheitswesen, die Volkshochschule sowie den Abfallwirtschaftsbetrieb der Ostfriesen verantwortlich. Ab November 2019, so ihr Plan, will Henni Krabbe im Nordhorner Kreishaus Platz nehmen – und zwar auf dem Chefsessel. Sie will die Nachfolge von Landrat Friedrich Kethorn antreten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/uelsenerin-henni-krabbe-will-landraetin-werden-281046.html