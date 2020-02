Empfehlung - Uelsen kann freie Arztstellen besetzen

Uelsen Der Mangel an niedergelassenen Ärzten vor allem auf dem Lande ist ein generelles Problem. Davon ist auch die Grafschaft und insbesondere die Niedergrafschaft nicht ausgeschlossen. Umsomehr hat man sich in Uelsen gefreut, als der frühere Samtgemeindebürgermeister Herbert Koers im September des vergangenen Jahres die Gewinnung von den derzeit noch in Hoogstede praktizierenden Medizinern Dr. Fenna Veeltmann und Ulf Martiny für Uelsen bekannt geben konnte. Sie sollen gemeindeeigene Praxisräume in der Alten Molkerei beziehen (die GN berichteten). Gleichzeitig, so hieß es seinerzeit, hätten die Uelser Cornelia und Johannes Hülsmeyer, die Nachfolge in ihrer Praxis mit zwei weiteren Medizinern geregelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/uelsen-kann-freie-arztstellen-besetzen-344887.html