Empfehlung - Über 40 mal Bestnote für Grafschafter Brote und Brötchen

Nordhorn Schon der erste Blick auf ein einfaches Weizenbrötchen verrät Qualitätsprüfer Michael Isensee vom Verein Deutsches Brotinstitut eine Menge über dessen Qualität. Die Brot- und Brötchenprüfung fand wie in den vergangenen Jahren öffentlich im Foyer der Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn statt. „Bei einem Brötchen liegen 80 Prozent des Aromas in der Kruste“, erklärt Isensee und demonstriert ein besonders gelungenes Exemplar. Die Röstung im Ofen hat das faustgroße Backwerk mit einer gleichmäßig braunen Kruste überzogen. Ein anderes Brötchen weist dagegen einen regelrechten Farbverlauf auf: Dunkles Braun auf der Oberseite geht in ein helles Beige an den Seiten über. Der Teig wurde nicht überall gleich stark geröstet. Laut Isensee führt das zum Verlust von Aromen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ueber-40-mal-bestnote-fuer-grafschafter-brote-und-broetchen-291622.html