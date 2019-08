Über 200 VW-Busse begeistern bei Grafschafter Bullitreffen

Das vierte Bulli-Treffen auf dem Campingplatz in den Wilsumer Bergen hat in familiärer Atmosphäre wieder zum Fachsimpeln eingeladen. Jeder der über 200 Bulli-Fahrer brachte am Wochenende seine persönlichen Geschichten mit seinem VW-Bus mit.