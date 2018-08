Trickdieb beklaut Helfer in Emlichheim, Neuenhaus und Lingen

Lingen/Emlichheim/Neuenhaus Am Dienstag ist es in Supermärkten in der Grafschaft Bentheim und in Lingen zu vermutlich miteinander zusammenhängenden Trickdiebstählen gekommen. In insgesamt vier Fällen hatten die Geschädigten einem Mann geholfen, dem innerhalb der Märkte Einkaufsware auf den Boden gefallen war.

„Der Täter nutzte die Hilfsbereitschaft der unbedarften Geschädigten aus und entwendete ihnen jeweils in einem unbeobachteten Moment das Portemonnaie“, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Taten ereigneten sich gegen 9.30 Uhr in Neuenhaus, gegen 10.25 Uhr in Emlichheim und gegen 11.50 Uhr und 12 Uhr in Lingen.

Der Täter ging in allen Fällen identisch vor. Er wird als kräftig, von südländischer Herkunft und kurzhaarig beschrieben. Nähere Details zur Beschreibung liegen aktuell nicht vor. Er erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld.

„Nicht von zwischenmenschlichen Hilfeleistungen absehen“

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass niemand wegen Vorkommnissen dieser Art von zwischenmenschlichen Hilfeleistungen absehen soll. „Bewahren Sie Ihre Wertsachen jedoch möglichst so auf, dass sie stets vor Zugriffen fremder Personen geschützt sind“, raten die Beamten.