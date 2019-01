Empfehlung - Treckerclub sagt Historischen Feldtag ab

Nordhorn Nach dem großen Jubiläumsfeldtag im Jahre 2017 hatte der Treckerclub Nordhorn sich für 2018 eine Verschnaufpause verordnet, um in diesem Jahr unter neuer Führung neu durchzustarten. Die Planungen für die Historischen Feldtage in den nächsten fünf Jahre sind bereits angelaufen. Für 2019 war eine Großveranstaltung unter dem Leitthema „Der Übergang von Muskelkraft und Pferdefuhrwerk zur zunehmenden Technisierung in der Landwirtschaft der 1950er Jahre“ geplant.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/treckerclub-sagt-historischen-feldtag-ab-278042.html