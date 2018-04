„Track & Drivers CON“ gibt Vollgas für einen guten Zweck

Mit vielen Pferdestärken Gutes tun. Das ist das Motto der „Track & Drivers CON“. Am Sonnabend, 21. April, lädt die Motorsport-Charity von 10 Uhr bis etwa 17 Uhr auf das Gelände der Euva-Euregio-Verkehrsakademie am Ortlöödiek in Nordhorn-Hesepe ein.