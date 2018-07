Totale Mondfinsternis: Ab 21.45 Uhr errötet der Erdtrabant

Am Freitagabend tritt der Mond in den sogenannten Erdschatten ein und färbt sich rot. Die totale Mondfinsternis kann am Freitagabend überall in der Grafschaft mit bloßem Auge beobachtet werden, dazu braucht es weder Teleskop noch Fernglas.