Tipps vom Zoll: Darauf sollten Reisende achten

Sommerzeit ist Reisezeit: Damit es am Flughafen kein böses Erwachen gibt, hat das Hauptzollamt Osnabrück einige Tipps für Reisende zusammengestellt. Denn nicht alles was in anderen Ländern legal verkauft wird, darf später mit nach Hause genommen werden.