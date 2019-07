Tipps für einen erholsamen Urlaub ohne Ärger beim Zoll

Am Mittwoch beginnen in Niedersachsen die Sommerferien und damit die Hauptreisezeit für internationale Reisen. Dabei gilt es natürlich die Zollbestimmungen zu beachten, die vom Zollamt festgelegt sind. So können Schwierigkeiten beim Zoll vermieden werden.