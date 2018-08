Tierpark Nordhorn sucht den besten Kartoffelsalat

Nordhorn Welcher Kartoffelsalat schmeckt am besten? Dieser Frage geht der Tierpark Nordhorn im Rahmen eines Wettbewerbes nach. Um mitmachen zu können, sind alle passionierten Kartoffelsalatmacher aufgerufen ihr ganz spezielles Rezept bis zum 9. September per E-Mail an joerg.kantor@tierpark-nordhorn.de oder per Post an den Tierpark Nordhorn, Heseper Weg 140, 48531 Nordhorn zu senden. Auf dem Bauernmarkt am Sonntag, 23. September, werden dann die erstplatzierten Kartoffelsalate und die zugehörigen Gewinner ermittelt und auf der Bühne vorgestellt. Es gibt Preise zu gewinnen. Wie Tierparkleiter Dr. Nils Kramer berichtet, sieht sich der Familienzoo der Geschichte und Tradition der deutsch-niederländischen Grenzregion besonders verpflichtet: „Gerade das Essen ist immer auch Ausdruck regionaler Besonderheiten.“