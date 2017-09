Empfehlung - Tief „Sebastian“ bringt den ersten Herbststurm

Neuenhaus/Brandlecht/Meppen/Lingen. Böen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde fegten am Mittwoch über die Grafschaft hinweg. Das Sturmtief Sebastian brachte den ersten Herbststurm, der das erste Laub von den Bäumen fegte. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Sturm mit einer Geschwindigkeit zwischen 80 und 95 Kilometern pro Stunde. „In Schauernähe muss mit Böen um 100 Kilometern pro Stunde gerechnet werden“, hieß es in der Unwetterwarnung. Im Vergleich zu anderen Landesteilen war die Situation in der Region jedoch relativ ruhig. „Der ein oder andere Baum ist umgefallen, aber es gab keine großen Probleme“, sagte Polizeisprecher Dennis Dickeboom am Nachmittag auf GN-Anfrage. Neunmal rückte die Freiwillige Feuerwehr Neuenhaus in der Niedergrafschaft aus, um umgewehte Bäume von den Straßen zu entfernen. „Nach dem ersten Einsatz ging es eigentlich Schlag auf Schlag“, berichte der Ortsbrandmeister Christian Bergmann. Die 17 Einsatzkräfte waren nicht nur mit der Motorsäge im Einsatz, sondern trugen auch lose Dachpfannen von einem Dach ab. „Normalerweise würden wir nur mit Flatterband absperren, aber da hält sich nicht jeder dran, also haben wir das sicherheitshalber gemacht“, so Bergmann. In Nordhorn drohte in der Föhrenstraße ein großer Baum umzustürzen, die Straße wurde zunächst für die Arbeit der Feuerwehr gesperrt. Ebenfalls im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Brandlecht. Von einer großen Eiche am Tillenberger Weg war ein Teil der Krone abgebrochen und versperrte die Straße komplett. Die Einsatzkräfte beseitigten das Hindernis. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/tief-sebastian-bringt-den-ersten-herbststurm-207359.html