Tickets für Grafschaft Open Air werden zurückgenommen

Nordhorn Ab dem kommenden Dienstag, 16. Juni, können die Eintrittskarten für das abgesagte Grafschaft Open Air zurückgegeben werden. Das teilte der Veranstalter Voiceman am Montag mit. Die Tickets können bei den jeweiligen Anbietern zurückgegeben werden, bei denen sie gekauft wurden. „Gutscheine wird es nicht geben. Freikarten werden nicht erstattet und sind nicht mehr gültig“, teilte Voiceman weiter mit. Gekaufte VIP-Tickets würden direkt vom Veranstalter erstattet, hier sollen die Inhaber in Kürze per Post informiert werden.

Proticket: Wer seine Eintrittskarte hier zurückgeben will, muss dies unter www.proticket.de/kartenrueckgabe anmelden. Per E-Mail wird dann ein Rücklieferschein zugestellt. „Tickets, die in einer Vorverkaufsstelle gekauft wurden, können dort nicht zurückgegeben werden“, erläuterte der Veranstalter.

Eventim: Kunden, die Tickets hier im Webshop erworben haben, erhalten von Eventim eine E-Mail mit Informationen zur Rückgabe. Wer eine Eintrittskarte in einer Vorverkaufsstelle gekauft hat, muss sie dort zurückgeben.

Grafschafter Volksbank: Die Volksbank wird die Kunden, die hier ein Ticket kauften, kontaktieren.

„Wir bedanken uns bei allen für die aufgebrachte Geduld“, schließt die Pressemitteilung von Voiceman ab. Eigentlich sollen am 29 August unter anderem Silbermond und Lena auftreten. Im Februar hatte der Veranstalter bekannt gegeben, dass mehr als 5000 Karten verkauft wurden.