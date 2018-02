Empfehlung - Thomas Berling: „Die SPD: Endlich lebt sie wieder“

Nordhorn. Eine straffe Organisation, wenig Worte „von oben“, dafür eine ergebnisoffene Diskussion mit der Basis, den Mitgliedern des SPD-Kreisverbands Grafschaft Bentheim, und dazu mit Ministerpräsident Stephan Weil ein prominenter Fürsprecher für den Koalitionsvertrag: Der Vorstand des Kreisverbands hatte in der „heißen Phase“ der Urabstimmung über den Koalitionsvertrag am Samstagvormittag ins „Grafschafter Brauhaus“ in Nordhorn eingeladen und der Saal „platzte aus allen Nähten“. – „Hier geht richtig was ab: Die SPD. Endlich lebt sie wieder“, war der Kommentar des SPD-Bürgermeisters Thomas Berling aus Nordhorn. „Wir sind noch immer die mitgliederstärkste Partei in Deutschland“, rief er die „Genossen“ zu mehr Selbstvertrauen auf und forderte: „Die Spitze muss der Basis zuhören.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/thomas-berling-die-spd-endlich-lebt-sie-wieder-226967.html