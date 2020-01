Telefonbetrug: Täter gibt sich Frau in Nordhorn zu erkennen

Nordhorn/Schüttorf Sie gaukeln vor ein Enkel, Bekannter oder anderweitig Verwandter zu sein mit dem Ziel, sich Geld zu erschleichen: Betrüger haben am Donnerstag vergangener Woche mindestens vier Mal versucht, mit diesem Vorgehen an Geld zu gelangen. Das berichtet die Polizei am Donnerstag. „In einem der Fälle soll sich, in der Zeit zwischen ca. 9 Uhr und 12 Uhr, ein vermeintlicher ,Enkel‘ einer Dame am Opolonyweg in Nordhorn zu erkennen gegeben und Geld gefordert haben. Zu einer Geldübergabe kam es nicht“, berichtet die Polizei. Jetzt veröffentlichen die Beamten eine Täterbeschreibung. „Der Abholer wird als Mann südländischen Typs, ca. 28 bis 30 Jahre alt, von normaler Figur, ca. 160 cm groß und mit schwarzen, seitlich gescheitelten Haaren beschrieben.“

Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder anderen, relevanten Beobachtungen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Telefon 0591 870, zu melden.