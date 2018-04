Empfehlung - Telefon-Terror und üble Beleidigungen: Freiheitsstrafe

bt Nordhorn. Wenn Schluss gemacht wird, liegen bei manchem Mann die Nerven blank – auch bei einem 22-jährigen Niedergrafschafter, dessen Fall jetzt vor dem Amtsgericht Nordhorn verhandelt wurde. Er hatte nach der Trennung von seiner Freundin im September allein am 1. Oktober 2017 vierzig Mal bei der jungen Frau angerufen, sie nahm die Anrufe allerdings nicht an. Am Tag darauf kam es zu insgesamt vier Telefongesprächen zwischen dem ehemaligen Paar. Bei dieser Gelegenheit musste sich die junge Frau Beleidigungen übelster Art und Bedrohungen anhören.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/telefon-terror-und-ueble-beleidigungen-freiheitsstrafe-233585.html