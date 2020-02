Empfehlung - „Taten statt Karten“ bringt viele Kinderaugen zum Leuchten

Nordhorn Die Katholische Jugend (KJGB) und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Grafschaft Bentheim führen seit einigen Jahren die Weihnachtsaktion „Taten statt Karten“ durch – und dies mit vollem Erfolg. „Anstatt Weihnachtspost zu verschicken, haben wir die Rücklagen für viele kleine Spendenaktionen in der Region genutzt. Taten statt Karten eben.“, berichtet Katja Bramkamp, Vorstand der KJGB. Und so funktioniert die Aktion: Jugendgruppen holen sich bei Bedarf maximal 15 Euro im Katholischen Jugendbüro ab und stellen damit ein Projekt vor Ort auf die Beine, wodurch Spenden gesammelt werden. Seit November sind so zehn Aktionen in der Grafschaft durchgeführt worden, die insgesamt 2222 Euro erbrachten. Neben Verkäufen von Keksen, selbstgemachten Engeln und Schlüsselanhängern kamen die Spenden auch durch Tannenbaumaktionen oder dem Nikolausknobeln zusammen. „Die Ortsgruppen der KJGB haben sich unglaublich große Arbeit gemacht und mit viel Herzblut diese Aktion unterstützt. Das macht uns sehr stolz, vor allem da die Spenden einem regionalen Projekt zu Gute kommen.“, so Sarah Schulte, Jugendreferentin im Katholischen Jugendbüro. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/taten-statt-karten-bringt-viele-kinderaugen-zum-leuchten-343457.html