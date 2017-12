Eine beschlagnahmte Taschenlampe in den Händen eines Zollbeamten in Düsseldorf. Immer häufiger werden bei Kontrollen als Taschenlampe oder Handy getarnte Elektroschocker entdeckt. Ein Berufskraftfahrer aus Polen musste sich kürzlich für den Besitz einer solchen, verbotenen Waffe vor dem Amtsrichter in Nordhorn verantworten. Foto: dpa