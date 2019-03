Empfehlung - „Tanktourismus“: Alles „Super“ diesseits der Grenze

Nordhorn Rund 80.000 Autos sind laut Kraftfahrtbundesamt in der Grafschaft zugelassen – mehr als jeder zweite Einwohner besitzt ein Auto. In einem Landstrich, in dem die Ortschaften zumeist kilometerweit auseinander liegen, viele Einwohner zwischen Wohn- und Arbeitsort pendeln und die öffentlichen Verkehrsmittel zwar vorhanden sind, aber oft keine angemessene Alternative darstellen, ist das wenig verwunderlich. Das alles betrifft jedoch nicht nur den Landkreis, sondern in besonderem Maße auch die niederländischen Nachbargemeinden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/tanktourismus-alles-super-diesseits-der-grenze-285033.html