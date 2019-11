Empfehlung - Tagfalter-Zählung: Trockenheit macht Insekten zu schaffen

Nordhorn/Isterberg Die Rede ist von den sogenannten Tagfaltern – also Schmetterlinge aus verschiedenen Familien, die vor allem tagsüber fliegen. Unter der Leitung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig sammeln seit dem Frühjahr 2005 mittlerweile mehr als 500 Freiwillige Daten zum Vorkommen der verschiedenen Tagfalterarten. Für dieses Monitoring, also Beobachtung, hat sich Gerhard Butke drei ganz unterschiedliche Flächen in der Grafschaft ausgesucht, dementsprechend variieren auch die beobachteten Arten. „Die Trockenheit in den vergangenen beiden Jahren hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht“, berichtet Butke.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/tagfalter-zaehlung-trockenheit-macht-insekten-zu-schaffen-327497.html