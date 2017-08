Tagesmütter dringend gesucht

gn Nordhorn. Eltern, die nach der Geburt ihres Kindes wieder beruflich aktiv werden möchten, müssen sich entscheiden, welche Kinderbetreuung sie für ihr Kind nutzen wollen. Oma und Opa sind eine Möglichkeit, Kinderkrippe oder Kindergarten bieten sich ebenfalls an. Viele Familien entscheiden sich allerdings für die Tagesmutter (oder den Tagesvater), nicht zuletzt um ihren Nachwuchs individuell und flexibel betreut zu sehen. Die Nachfrage in der Grafschaft Bentheim ist derart groß, dass die Familien-Service-Büros dringend weitere Tagesmütter und -väter suchen.

„Wir suchen Frauen und Männer, die auf der Suche nach einem flexibel zu gestaltenden Arbeitsplatz sind und Freude an der Erziehungsaufgabe haben“, so Friedel Blume vom Familien-Service-Büro in Bad Bentheim.

Kindertagespflege bedeutet, dass Kinder im Alter von null bis 14 Jahren in einem familiären Rahmen betreut werden. Möglich ist dies je nach Absprache im Haushalt der Tagespflegeperson, in einer Großtagespflegestelle oder im Haushalt der Familie. Die Betreuungszeiten werden individuell abgesprochen.

Frauen oder Männer, die sich als Tagespflegeperson qualifizieren lassen möchten, können sich mit den Familien-Service-Büros in Nordhorn, Bad Bentheim, Schüttorf, Uelsen, Emlichheim, Neuenhaus oder Wietmarschen in Verbindung setzen. Die Kontaktpersonen und Telefonnummern sind im Internet auf der Seite www.grafschaft-bentheim.de zu finden.

Eine Informationsveranstaltung zur Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson bietet die Familienbildungsstätte Nordhorn am Donnerstag, 7. September, um 19.30 Uhr. Hier erfahren Interessierte Wissenswertes über Voraussetzungen, Verdienst- und Förderungsmöglichkeiten. Die Veranstaltung ist kostenlos, Interessierte können sich unter Telefon 05921 89910 anmelden.