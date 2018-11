Empfehlung - SV Bad Bentheim ehrt viele Jubilare

Bad Bentheim Aktuell laufen die Planungen für das 125. Vereinsjubiläum im kommenden Jahr. Mit einem Festakt am 11. März 2019 beginnen die Feierlichkeiten des ältesten Sportvereins in der Grafschaft Bentheim. Mit einem Festwochenende vom 29. August bis 1. September 2019 wird der Verein mit zahlreichen Veranstaltungen sein 125-jähriges Bestehen mit seinen Mitgliedern und Freunden feiern. Höhepunkt der Jubiläumsveranstaltungen ist die Ausrichtung des 29. Niedersächsischen Landeswandertages am 1. September 2019 in Bad Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/sv-bad-bentheim-ehrt-viele-jubilare-268120.html