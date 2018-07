Empfehlung - Suchtbericht: Grafschafter Jugend trinkt zu früh und zu viel

Nordhorn Der Jahresbericht wurde von der Ökumenischen Fachambulanz Sucht (ÖFaS) im Landkreis Grafschaft Bentheim jüngst veröffentlicht. Mit verschiedenen Projekten und Angeboten hat die Beratungsstelle auch 2017 wieder zahlreiche junge Menschen über die Gefahren des Alkohol- und Drogenkonsums aufgeklärt und Betroffene im Umgang mit ihrer Sucht unterstützt. In der ÖFaS arbeiten die drei kirchlichen Träger Caritasverband Grafschaft Bentheim sowie das reformierte und das lutherische Diakonische Werk Hand in Hand im Compass-Diakonie-Caritas-Haus an der NINO-Allee 4 in Nordhorn.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/suchtbericht-grafschafter-jugend-trinkt-zu-frueh-und-zu-viel-244749.html