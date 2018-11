Sturz über Hundeleine: Radfahrerin schwer verletzt

Nordhorn Am Samstagabend ist es an der Altendorfer Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 38-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie war gegen 18.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der linken Straßenseite in Richtung Altendorfer Ring unterwegs. Beim Passieren einer 25-jährigen Frau, die mit ihrem Hund spazieren ging, übersah die Radfahrerin die gespannte Hundeleine. Sie stieß dagegen, stürzte und verletzte sich schwer. Die Hundehalterin und ihr Tier blieben unverletzt.