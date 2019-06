Sturmtief Ivan reißt in Nordhorn erste Bäume um

Nordhorn Ausläufer des Sturmtiefs Ivan haben am Samstagmorgen in Nordhorn mehrere Bäume umstürzen lassen. Der erste Einsatz führte die Feuerwehr an den Gänsediek, anschließend rückte sie noch an den Brökers Kamp im Stadtteil Deegfeld aus. Beide Male galt es, die Straße freizuräumen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt: Bis 18 Uhr treten in der Grafschaft „Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) gerechnet werden.“

Der Wetterdienst „Wetteronline“ erklärt: „Besonders für die Laubbäume wird Ivan zur Belastungsprobe, denn mit ihren vielen Blättern bieten sie dem Sturm eine riesige Angriffsfläche.“ Im Gegensatz zum Winter sei schon bei deutlich niedrigeren Windgeschwindigkeiten die Gefahr von Windbruch groß. „Daher sollten bereits ab Windspitzen von 80 km/h der Wald und frei stehende Bäume gemieden werden, denn Äste können krachen oder ganze Bäume umstürzen.“