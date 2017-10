Sturm trifft die Grafschaft und fällt Bäume

Nordhorn/Neuenhaus. Aus einem Baum an der Neuenhauser Straße in Nordhorn in Höhe des Opel-Händlers Averes droht am Donnerstagmittag ein großer Ast auf die Fahrbahn zu fallen. Er war durch eine Sturmböe aus dem Baum gebrochen. Die Feuerwehr Nordhorn war dort im Einsatz und hatte die Straße kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Mitarbeiter des Autohauses hatten der Feuerwehr zufolge den gefährdeten Bereich mit einem Werkzeugwagen abgesichert.

Auch in Neuenhaus gibt es bereits erste Sturmschäden. Eine etwa zwölf Meter hohe Eiche ist auf der Hardinger Straße in Neuenhaus umgestürzt. Der Baum mit einem Durchmesser von 30 bis 40 Zentimetern blockiert die komplette Straße. Durch den umgestürzten Baum ist auch eine Telefonleitung beschädigt worden. Die Feuerwehr ist im Einsatz und beseitigt den Baum. Ebenfalls in Neuenhaus ist die Frensdorfer Straße wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt.

Außerdem sind die Feuerwehren der Grafschaft und im Emsland an zahlreichen Stellen im Einsatz. Im niederländischen Oldenzaal ist ein Baum auf ein parkendes Auto gestürzt. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Sturmtief reißt Bäume um Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Sturmtief Xavier hat erste Bäume in der Grafschaft zu Fall gebracht. Am Donnerstagmittag mussten gleich mehrere Feuerwehren ausrücken.

Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Sturmböen in der Grafschaft, die Windgeschwindigkeiten von 115 Kilometern pro Stunde erreichen können. Die Unwetterwarnung gilt bis Donnerstag 16 Uhr.

#Xavier hat die Deutsche Bucht erreicht. Zugbahn nach Osten noch etwas unsicher (blaue Pfeile). Roter Bereich Hauptstumfeld. /V pic.twitter.com/DAbJPDDS7w — DWD (@DWD_presse) 5. Oktober 2017

Die Feuerwehr Nordhorn ist mit der Hubrettungsbühne dabei, die Neuenhauser Straße in Nordhorn vor einem herabfallenden Ast zu sichern. Foto: Stephan Konjer

Der Sturm hat eine große Eiche in Neuenhaus umgerissen. Foto: Christian Schock

Auch auf der Frensdorfer Straße in Neuenhaus ist ein Baum umgestürzt. Foto: Christian Shock