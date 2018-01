Sturm Burglind streift die Grafschaft

Nordhorn. Sturm Burglind ist am Mittwoch mit viel Regen und Böen über die Grafschaft und das Emsland gezogen. Bis zum frühen Nachmittag gab es keine größeren gemeldeten Schäden.

In Lage blockierte ein umgestürzter Baum am Mittwochnachmittag die Neuenhauser Straße. Feuerwehrleute zersägten den Baum und räumten die Fahrbahn. Auch in Georgsdorf und in Lohne rückten die Feuerwehren aus, um umgestürzte Bäume oder Äste zu beseitigen.

Im nördlichen Emsland bei Rhede ist ein Lastwagen mit Anhänger auf der Autobahn 31 vom Wind erfasst worden und umgekippt. Vereinzelt wurden Bäume entwurzelt. In Geeste soll es deswegen einen Stromausfall geben.

In Nordrhein-Westfalen kommt es wegen des Sturms zu Einschränkungen und Ausfällen im Schienenverkehr. Dagegen ist der Verkehr in Niedersachsen anscheinend nicht sonderlich betroffen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Grafschaft Bentheim und das Emsland eine Warnung vor markantem Wetter herausgegeben. Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 (Windstärke 8) und 85 Kilometer pro Stunde (Windstärke 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen um 95 Kilometer pro Stunde (Windstärke 10) gerechnet werden. In der Nacht zu Donnerstag soll der Sturm abflauen.

Mögliche Gefahren durch die Sturmböen sind herabstürzende Äste oder Gegenstände. Wer sich im Freien aufhält, sollte also vorsichtig sein.

Das Sturmtief Burglind erreicht vor allem in Süddeutschland Orkanstärke. Mit 191 Kilometer pro Stunde gibt der DWD die bisher gemessene Spitzenböe an.

